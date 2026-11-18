Президент Володимир Зеленський назвав протиповітряну оборону основним пріоритетом України та закликав партнерів передати наявні в них ракети-перехоплювачі.

"Протиповітряна оборона. Це наш основний пріоритет. Це альфа й омега нашого захисту. І нам необхідні достатні постачання, щоб захищати життя", – сказав він у зверненні до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Зеленський нагадав, що Росія постійно атакує Україну реактивними "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Він наголосив, що перехоплювачі є в США, деяких європейських країн та інших партнерів, і вони "не повинні просто лежати на складах".

Як повідомлялося, у тому ж зверненні президент запропонував партнерам обмін: перехоплювачі для Patriot та IRIS-T з наявних запасів на нові ракети, які Україна вже замовила.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21869