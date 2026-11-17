Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі в Брюсселі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою обговорив перспективу відкриття двох останніх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС до кінця року.

"Окрему увагу приділили подальшим крокам на шляху до членства в ЄС, зокрема перспективі відкриття двох останніх переговорних кластерів до кінця цього року", – написав він у фейсбуці.

За словами Стефанчука, Кошта високо оцінив роботу Верховної Ради та прогрес України на шляху до членства в ЄС і підтвердив незмінність політичної, військової та фінансової підтримки.

Сторони також обговорили майбутню архітектуру європейської безпеки. "Росія не демонструє серйозного ставлення до мирних переговорів. Тому важливо зберігати європейську єдність, посилювати підтримку України", – зазначив голова парламенту.

Джерело: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0KWyJMZXMf1UkWVpru92inh8unCtSmfqtnQ6rUj3UdidByY5ffLaPKFWw17xUWJHxl