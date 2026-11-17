Уряд цього року збільшив гранти для інженерних спеціальностей і вперше запровадив їх для магістратури, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Цього року збільшили гранти для інженерних спеціальностей і вперше запровадили їх для магістратури. Разом зі Світовим банком створюємо в університетах сучасні лабораторії. Запустили проєктну аспірантуру для молодих науковців", – написав він у телеграмі після зустрічі зі студентами технічних університетів.

За словами прем'єра, найбільше Україні сьогодні бракує спеціалізованих технічних фахівців та інженерів. Інтерес до технічних спеціальностей зростає, але цього поки недостатньо, тому уряд шукає рішення, щоб ці професії обирало більше молоді.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/1170