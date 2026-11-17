Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з наміром генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі призначити заступника керівника "Ростехнагляду" Олексія Ферапонтова своїм заступником – керівником Департаменту ядерної енергетики.

"Йдеться не про громадянство кандидата, а про його причетність до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю", – йдеться в заяві МЗС у телеграм-каналі ввечері вівторка.

У відомстві нагадали, що проти Ферапонтова діють персональні санкції України, запроваджені указом президента від 12 лютого 2023 року.

МЗС закликало Гроссі відмовитися від цього кадрового рішення, а держави – члени МАГАТЕ – не допустити призначення. У міністерстві також наголосили, що з огляду на участь Гроссі у відборі на посаду генсека ООН будь-які сумніви щодо незалежності кадрових рішень агентства мають бути усунуті.

Раніше Greenpeace International повідомляв, що росіянина Олексія Ферапонтова, який перебуває під санкціями України та відвідував окуповану Запорізьку АЕС, можуть призначити заступником генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. В організації закликали Гроссі відмовитися від такого призначення.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/11109