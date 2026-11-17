На тлі масованої атаки РФ на Україну в повітряний простір Молдови залетіли сім безпілотників, п'ять із них упали на землю, повідомляє Міністерство оборони країни.

"Над територією країни було виявлено сім безпілотників. П'ять із них упали на землю поблизу населених пунктів Челтуйторі, Похорнічень, Погребені, Кухурештій-де-Жос та Бекшани", – йдеться в повідомленні міністерства у фейсбуці.

Несанкціоновані польоти зафіксували з 15:45 до 18:10. За даними відомства, ще один дрон, можливо, впав в Окницькому районі, а сьомий зник із радарів поблизу міста Леова, рухаючись у напрямку державного кордону.

Про постраждалих чи руйнування в повідомленні не йдеться.

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1446641327645312&set=a.164717222504402&locale=uk_UA