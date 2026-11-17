На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждали 20 людей, серед них двоє дітей, повідомляє МВС України.

"У Дніпрі постраждали 14 людей, зокрема 7-річний хлопчик, у Павлограді – двоє чоловіків та жінка. В обох містах пошкоджені підприємства й приватні будинки", – йдеться в повідомленні міністерства в телеграмі.

За даними МВС, у Нікополі та чотирьох громадах району постраждали троє людей, серед них 13-річний хлопчик. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, ферму й лікарню.

Рятувальники ліквідовують пожежі, що виникли внаслідок влучань.

Як повідомлялося, внаслідок вечірніх російських атак на Дніпро поранено трьох людей, серед них 15-річного хлопця, пошкоджено почесне консульство Австрії, повідомили міський голова Борис Філатов і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.