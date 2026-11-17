Внаслідок вечірніх російських атак на Дніпро поранено трьох людей, серед них 15-річного хлопця, пошкоджено почесне консульство Австрії, повідомили міський голова Борис Філатов і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"До міських лікарень вже доправили трьох поранених. Це 52-річний чоловік, 49-річна жінка та хлопець 15-ти років", – написав Філатов у телеграмі.

За його словами, руйнування зафіксовано в Центральному та Чечелівському районах. У дев'яти багатоповерхівках вилетіло понад 400 вікон, пошкоджено гаражний кооператив, гімназію та близько 25 приватних домоволодінь. Напередодні росіяни також пошкодили гуманітарний склад Українського Червоного Хреста.

"Почесне консульство Австрії в Дніпрі зазнало пошкоджень унаслідок терористичної атаки Росії. На щастя, ніхто не постраждав", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Міністр назвав удари по дипломатичних і консульських установах грубим порушенням міжнародного права та закликав партнерів посилити санкції. Він також закликав приєднатися до Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду вимог щодо України та до угоди про Комітет управління Спецтрибуналом щодо злочину агресії.