Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) вже підтвердила, що десятки загиблих унаслідок російського авіаудару по школі в Комишувасі, де люди отримували гуманітарну допомогу, були цивільними, йдеться в оприлюдненій у вівторок доповіді місії.

У доповіді зазначається: останні дані свідчать, що цього року кількість жертв є значно вищою, ніж у попередні роки.

Ця тривожна тенденція продовжилася і в листопаді, коли відбулася одна з найсмертоносніших для цивільних осіб атак від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 2 листопада кілька авіабомб влучили в будівлю школи, зокрема в підземне укриття, у Комишувасі на південному сході України, де цивільні особи зібралися, щоб отримати гуманітарну допомогу. 16 листопада українська влада повідомила, що внаслідок атаки загинули 72 людини, а ще четверо досі вважаються зниклими безвісти.

ММПЛУ продовжує перевіряти дані про особу та статус загиблих, однак уже підтвердила, що десятки з них були цивільними, зокрема місцевими жителями, працівниками місцевої адміністрації та працівниками екстрених служб.

"За перші десять місяців цього року загинуло більше цивільних осіб, ніж за весь 2025 рік, коли, своєю чергою, загинуло більше цивільних осіб, ніж у попередньому році. Світ не повинен звикати до того, скільки цивільних життів в Україні забирає ця війна", – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

ММПЛУ згодом оприлюднить свої висновки щодо атаки в Комишувасі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Україні загинули 17 994 цивільні особи, а 57 854 були поранені.