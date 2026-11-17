Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виконувачем обов'язків генерального прокурора Антоном Ковальським, в ході якого обговорювалися результати роботи Офісу генпрокурора – зокрема справи, пов'язані з діяльністю бандитського угруповання "Хімпром".

"Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність "Хімпрому" та осіб, що із цією структурою пов'язані", – наголосив Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Як повідомлялося, в квітні Національна поліція України провела обшуки в мережі магазинів U420 в рамках розслідування низки кримінальних проваджень. Документування їх діяльності тривало з грудня 2025 року. Пізніше голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про викриття діяльності злочинної організації "Хімпром", яка причетна до незаконного обігу наркотиків та насильницьких злочинів, і що структура має корупційну складову, зокрема серед поліцейських, а також російське коріння. За його словами, ця структура причетна одразу до кількох напрямків злочинної діяльності – незаконний обіг наркотиків, насильницькі злочини, шахрайство через кол-центри, а також організація масштабного проєкту U420 зі збутом продукції із вмістом синтетичних канабіоїдів.

Восени антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб. У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища. До складу злочинної групи входив у тому числі керівник наркокартелю "Хімпром".

В листопаді стало відомо, що викрита злочинна організація, що діяла під прикриттям правоохоронних органів, планувала підкуп міністрів та заподіяння шкоди здоров'ю журналіста Дениса Бігуса у зв'язку із темою поширення наркотиків через мережі магазинів U420.