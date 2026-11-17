Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть допомогти наблизити завершення війни, надавши Україні доступ до засобів ураження російських пускових установок балістичних ракет. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні у вівторок, 17 листопада.

За словами глави держави, раніше в США часто говорили про "мир завдяки силі", однак зараз така риторика майже не звучить. Водночас, на його думку, цей принцип залишається актуальним. Зеленський наголосив, що мир приходить до тих, хто вміє захищати життя ефективніше за тих, хто його руйнує.

"Росія без пускових для балістики – це Росія з мотивом закінчити війну якнайшвидше. Америка може цим допомогти. Усі знають, що для цього потрібно", – зазначив президент.

Він наголосив, що замість відкриття супутникового зв'язку для ураження російських і північнокорейських пускових установок балістичних ракет поблизу українських кордонів спостерігаються протилежні процеси.

"І, на жаль, на тимчасово окупованих територіях ліміт швидкості Starshield зберігається і зараз", – вказав Зеленський.

Наразі Україна веде з американською стороною переговори з цього питання. Крім того, Зеленський подякував країнам, які під час засідання у форматі "Рамштайн" оголосили про нові пакети підтримки для України та української армії.