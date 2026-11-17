Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив про плани масштабувати українські спроможності у сфері deep-strike на 2027 рік більш ніж утричі.

На пресконференції після 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") Хмара прокоментував розвиток українських deep-strike спроможностей, які будуть масштабуватися.

"Щодо наших спроможностей в deep-strike – ми бачимо в цьому напрямку перспективу, і на 2027 рік ми спланували більше ніж у три рази масштабування наших спроможностей. Більше ніж в три рази буде засобів реактивних, звичайних наших дронів. Ми будемо працювати над їхньою ефективністю і будемо працювати над більш якісною їхньою роботою по цілях ворога, цілях на території ворога. В цьому є перспективи, і ми тільки починаємо", – заявив міністр.

Крім того, він відзначив важливість спільних із партнерами підприємств, продовження допомоги та її якості. За словами Хмари, вони з партнерами сьогодні говорили про "пріоритетне фінансування".

"Бачимо, що 62% має бути направлено на дрони. Це і FPV, і Middle Strike, і Deep Strike, і логістичні дрони. Тому для нас важливо розвивати спільні виробництва, для того, щоб вони могли інвестувати свою двосторонню допомогу в ці виробництва, і ми отримували ці необхідні, якісні, актуальні засоби в достатній кількості", – пояснив Хмара.

Як повідомлялося, у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО розпочалося 37-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зустріч була скликана Великою Британією та Німеччиною, які співголовують на "Рамштайні". Міністр оборони України Євгеній Хмара долучиться до засідання у Брюсселі. Це перший закордонний візит Хмари на посаді міністра оборони.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 9 вересня 2026 року.