Президент України Володимир Зеленський повідомив про пропозиції керівника Служби безпеки України (СБУ) Олександра Поклада щодо комплексу внутрішніх рішень, спрямованих на посилення СБУ.

Крім того, під час доповіді обговорили підготовку бойових операцій Служби, визначили пріоритетні з них. За результатами обговорення глава держави доручив підготувати системний план запропонованих внутрішніх змін.

"Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада. Обговорили бойові операції Служби, які готуються зараз, та визначив пріоритетні. Поклад запропонував комплекс внутрішніх рішень, які можуть посилити СБУ. Доручив підготувати відповідний системний план", – наголосив президент у дописі в соціальній мережі Facebook у вівторок після доповіді керівника СБУ.

Зеленський також зазначив, що є відповіді на вагомі кадрові питання: "Є відповіді й на вагомі кадрові питання. Дякую всім у Службі безпеки України, хто воює і працює справді заради національних інтересів України і безпеки нашої держави".