Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорить, що Норвегія та Німеччина виділять по 300 млн доларів США на закупівлю для України американського озброєння в рамках PURL, насамперед ППО.

Про це він повідомив у вівторок в Брюсселі на пресконференції в штаб-квартирі НАТО за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України, передає власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна"

"Разом із Норвегією ми зробимо вагомий внесок у фінансування пакету PURL. Йдеться про пакет американських систем, яких у нас у Європі немає. Обидві країни виділять по 300 мільйонів доларів США", – сказав він. Раніше Пісторіус вже анонсував надання Німеччиною фінансування на закупівлю озброєння. Тому зараз новим елементом в його повідомленні стала участь Норвегії.

За словами Пісторіуса, пріоритет – протиповітряна оборона. "Ми розгорнули масштабні програми постачання керованих ракет для систем Patriot, а також продовжуємо надавати системи RST і відповідні ракети. Крім того, ми готуємо інтеграцію керованих ракет RST у норвезькі системи ППО NASAMS. Це дозволить Україні використовувати ці боєприпаси ще гнучкіше", – деталізував він.

Міністр оборони Німеччини також додав, що будуть надані високоефективні радари для кращого відстеження повітряної обстановки. "Вони стануть важливим елементом майбутніх систем ППО "Freya". "Наразі близько 10 країн працюють над розвитком проекту "Freya". Ми також оперативно постачаємо вкрай необхідні 20-міліметрові боєприпаси для винищувачів F-16, призначені для боротьби з реактивними безпілотниками. Також критично важливими залишаються безпілотні системи. Україна може використовувати їх для порушення російської логістики, що зменшить тиск на фронт; саме тому ми постачаємо безпілотники середнього радіусу дії", – наголосив Пісторіус.

Крім того, за його словами, заплановано створення нових спільних підприємств для виробництва наземних безпілотних систем. "Наша підтримка є непохитною. Вона непохитна, оскільки на Україну чекає особливо складна зима", – додав Пісторіус.

Міністр також оголосив, що у наступному році Німеччина надасть Україні підтримку на суму близько 11,6 млрд євро. "Водночас Бундесвер переймає досвід, здобутий Україною на полі бою. Ми також збираємо надзвичайно важливі дані про ведення бойових дій", – додав він.