Частина житлових, відомчих та інших будівель Лівобережного масиву Києва тимчасово залишиться без теплопостачання через монтаж запірної арматури, який потребуватиме відключення ділянки тепломагістралі з 18 листопада, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Із 18 листопада будівельні бригади почнуть монтаж запірної арматури. Це потребує відключення ділянки тепломагістралі", – йдеться в повідомленні КМДА в телеграмі у вівторок увечері.

Роботи є частиною будівництва систем резервного теплопостачання на лівому березі столиці, замовником якого виступає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Для координації дій усіх відповідальних сторін питання тимчасового відключення тепломагістралі винесено на розгляд міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У КМДА зазначають, що монтаж планують завершити в найкоротші терміни, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання будівель.