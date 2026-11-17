Україна працює з американською стороною над зняттям швидкісних обмежень у роботі супутникового зв'язку Starshield на тимчасово окупованій території, які заважають ефективному застосуванню дронів-перехоплювачів, повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара.

На пресконференції після 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") Хмара підтвердив, що Міноборони виявило обмеження роботи Starshield при швидкості 161 км/год і більше: при перетині лінії бойового зіткнення, рухаючись на тимчасово окуповану територію, Starshield починав працювати некоректно.

"Чому для нас це важливо? Тому що ми застосовуємо перехоплювачі проти реактивних шахедів і починаємо їх застосовувати саме з тієї території. Для того, щоб збити реактивний шахед до того моменту, як він потрапить на територію мирного міста чи територію критичного нашого об'єкта. Наразі ми працюємо з американською стороною для того, щоб зняти дані обмеження", – сказав він.

Starshield – це захищена супутникова мережа компанії SpaceX, створена на базі технологій Starlink спеціально для урядових і військових замовників США та їхніх союзників. Вона забезпечує підвищений рівень шифрування, стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та захищений канал передачі даних для оборонних операцій.

Президент України Володимир Зеленський заявив про повторне запровадження обмежень швидкості супутникового зв'язку Starshield на рівні 161 км/год на тимчасово окупованих територіях та вздовж лінії фронту. За його словами, це суттєво ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників, зокрема за допомогою українських ракет "Барс".

Під час спілкування з медіа президент України Володимир Зеленський заявив, що під час контактів із Міністерством оборони України представники SpaceX заперечували запровадження лімітів і пояснювали ситуацію "технічною історією", однак українська сторона не погоджується з таким трактуванням. Глава держави наголосив, що щоденні тестування на різних напрямках підтверджують масовий і системний характер обмеження швидкості до 161 км/год саме на тимчасово окупованих територіях та вздовж лінії фронту.

У Генеральному штабі ЗСУ у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" заявили, що збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз, додавши, що військові адаптують систему ППО відповідно до ситуації, яка склалася.

Як повідомлялося, у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО розпочалося 37-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зустріч була скликана Великою Британією та Німеччиною, які співголовують на "Рамштайні". Міністр оборони України Євгеній Хмара долучиться до засідання у Брюсселі. Це перший закордонний візит Хмари на посаді міністра оборони.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 9 вересня 2026 року.