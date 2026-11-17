Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив на праві України відповідати на російські атаки, навівши як приклад потужний удар по Керченському мосту після спроб РФ уразити мости у Києві, та застеріг агресора про значно сильнішу відповідь.

"З моєї сторони хочу сказати, що ми маємо право захищатись, ми маємо право відповідати на удари РФ. Один із прикладів – це те, що 1 жовтня Росія почала системні удари по наших мостах у місті Києві, які сполучають правий і лівий берег, з метою порушення логістики та з метою терору нашого цивільного населення. І вони нанесли 12 ударів і не досягли того успіху, який вони бажали", – сказав він на пресконференції після 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Очільник відомства наголосив, що своєю чергою Україна ретельно спланувала ураження по Керченському мосту: провела детальну розвідку, вибила засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони і нанесла потужний удар.

"Я хочу, щоб Російська Федерація отримала чіткий сигнал, що на кожні їхні удари по нашій території ми будемо відповідати вдвічі, втричі, а може й більше разів сильніше", – заявив міністр.

Як повідомлялося, у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО розпочалося 37-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зустріч була скликана Великою Британією та Німеччиною, які співголовують на "Рамштайні". Міністр оборони України Євгеній Хмара долучиться до засідання у Брюсселі. Це перший закордонний візит Хмари на посаді міністра оборони.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 9 вересня 2026 року.