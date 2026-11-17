Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорить, що критикувати удари вглиб території Росії з метою знищення стратегічних військових об'єктів – безглуздо.

Так у вівторок на пресконференції в штаб-квартирі НАТО, яка відбулася по завершенню засідання Контактної групи з питань оборони України, він прокоментував критику з боку заступника державного секретаря США Елбріджа Колбі, повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі.

"Чесно кажучи, критикувати удари по території Росії, спрямовані на знищення стратегічних військових об'єктів або об'єктів військового призначення – це, на мою думку, просто безглуздо. Замість такої критики нам варто говорити про терористичні удари, яких Росія завдає щодня і щоночі по цивільній інфраструктурі України – енергетиці, системах водопостачання та опалення", – сказав Пісторіус.

Він наголосив, що це – "справжній тероризм". "Саме про це слід говорити, а також про законні й правомірні удари по військових цілях на території Росії", – підкреслив міністр оборони Німеччини.

Разом з тим, генеральний секретар НАТО Марк Рютте був обережним у своєму коментарі. "Не вдаючись у всі деталі, ми в НАТО одностайні в тому, що для України, безумовно, важливо зробити все можливе для захисту від російських атак. Ми знаємо, що Росія переважно цілить по цивільному населенню та інфраструктурі України. Крім того, Україні необхідно відтіснити російських загарбників, і тут, уздовж лінії фронту, Україна досягає реальних успіхів", – сказав Рютте.

Він також зазначив, що для того, щоб "вивести з ладу російську військову машину, цю військову машину необхідно зупинити". "Ми всі погоджуємося, що це важливо й необхідно, так само як важливо продовжувати підтримувати Україну", – додав генсек НАТО.