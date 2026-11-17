Міністр оборони Вес Стрітінг (Wes Streeting) вважає, що правитель Кремля Володимир Путін зробив "найбільший стратегічний прорахунок", зробивши Європу та НАТО сильнішими в їхній допомозі Україні.

Про це він повідомив у вівторок в штаб-квартирі НАТО по завершенню засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі.

Коментуючи результати засідання, Стрітінг сказав: "Цей наочний прояв підтримки України з боку союзників свідчить, мабуть, про найбільший стратегічний прорахунок, якого припустився Путін у своїй незаконній війні: замість ослабленої та розколотої Європи ми бачимо сильніше, масштабніше й більш згуртоване НАТО. Сьогодні країни взяли на себе нові зобов'язання щодо підтримки України, як протягом цієї зими, так і в 2027 році".

За його словами, "спільний сигнал є цілком однозначним: ми залишатимемося з Україною стільки, скільки буде потрібно. Тож я пишаюся додатковими зобов'язаннями, про які було оголошено сьогодні". Однак міністр оборони Великобританії не уточнив, які про саме зобов'язання йде мова.

Разом з тим, Стрітінг констатував, що "попереду ще багато роботи". "І хоча слова подяки від президента Зеленського (Зеленський звернувся до учасників засідання по відео зв'язку – ІФ-У) – це завжди зворушливо, я вважаю, що сьогодні в цій залі пролунав ще один важливий меседж – наші слова вдячності, наша вдячність українському народу, міністру оборони України та президенту України. Адже їхня лінія фронту – це лінія фронту за свободу й демократію в усьому світі. І хоча всі ми докладаємо дедалі більше зусиль, щоб надати підтримку нашим українським друзям, ніхто не робить більше, ніж вони, ніхто не докладає більших зусиль, ніхто не бореться за захист свободи запекліше, ніж Україна, її народ і її президент. Тож насправді – це честь для нас, і це наша відповідальність – стояти пліч-о-пліч, підтримуючи свободу й демократію в Україні та в усьому світі", – сказав міністр оборони Великої Британії.