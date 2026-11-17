Потужні засоби ураження призводять до загибелі дедалі більшої кількості цивільних осіб по всій Україні, повідомила сьогодні Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ). Лише в жовтні внаслідок атак загинули щонайменше 372 цивільні особи, а 1 981 – була поранена, йдеться у щомісячному оновленні ММПЛУ.

У доповіді зазначається, що кількість загиблих і поранених у жовтні цього року була на 95 відсотків вищою, ніж у жовтні 2025 року. Останні дані свідчать, що цього року кількість жертв є значно вищою, ніж у попередні роки.

В ООН повідомили, що у жовтні російські збройні сили значно посилили атаки на енергетичну інфраструктуру по всій Україні, тоді як країна готується до п'ятої зими в умовах війни. Атаки пошкодили електроенергетичну та теплову інфраструктуру, тимчасово порушивши електропостачання, а в деяких містах також водопостачання, що змусило українську владу запровадити віялові відключення електроенергії по всій країні.

Спеціалісти зазначають, що далекобійні засоби ураження (ракети та безпілотники) залишаються основною причиною жертв серед цивільних осіб, на них припадає понад половина всіх загиблих і поранених. У жовтні кількість жертв унаслідок застосування планерних авіабомб зросла: кількість загиблих цивільних осіб подвоїлася порівняно з вереснем і становила 92 загиблих та 331 пораненого. На планерні авіабомби та безпілотники малої дальності припала майже однакова частка жертв серед цивільних осіб – 18 і 19 відсотків відповідно.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Україні загинули 17 994 цивільні особи, а 57 854 були поранені.