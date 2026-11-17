Прем'єр-міністр України Сергій Корецький за результатами звітів профільних міністерств, служб та керівників областей наголосив на важливості максимально швидкого запуску об'єктів розподіленої генерації.

"Необхідно максимально прискорити запуск уже встановлених об'єктів розподіленої генерації та завершити проєкти із захисту критичної інфраструктури та резервного живлення систем тепло- і водопостачання. Уряд виділяє на це необхідні ресурси, очікуємо відповідальної реалізації", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він додав, що Кабмін разом із міжнародними партнерами працює над екстреним зимовим пакетом допомоги. Підтримку держав-членів ЄС координує Єврокомісія.

Загалом же, відзначив прем'єр, попри безпрецедентні російські атаки на енергетику, Україна вчасно розпочала опалювальний сезон. На сьогодні працюють понад 96% котелень, опалення підключено майже в 94% житлових будинків і 95% об'єктах соціальної сфери.