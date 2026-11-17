Київ частково відновив рух громадського та спеціального транспорту Північним мостом з огляду на технічний стан його конструкцій після пошкоджень, повідомляє міський голова Віталій Кличко в телеграм-каналі у вівторок.

Рух громадського та спеціального транспорту здійснюється крайньою правою смугою мосту в обох напрямках. Для організації проїзду дорожні смуги перемістили до тротуарної частини, частково використавши її простір після демонтажу бар'єрної огорожі.

"Таке рішення дозволяє частково відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра з урахуванням наявних пошкоджень мосту. Водночас рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту мостом повністю заборонений", – зазначив Кличко.

За його словами, за результатами первинного обстеження конструкцій мосту фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали рекомендації щодо часткового відновлення руху. Водночас попереду детальне інструментальне обстеження пошкоджених конструкцій, яке має визначити їхню несну здатність, необхідні протиаварійні заходи та вихідні дані для проєктування відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на вівторок, 17 листопада, завдали ударів чотирма балістичними ракетами по Південному мосту та трьома – по Північному мосту в Києві. Рух обома мостами було перекрито, фахівці обстежують пошкоджені ділянки і визначають рівень руйнувань.

Згодом у Патрульній поліції наголосили, що рух деяких видів транспорту Південним мостом в напрямку з лівого на правий берег було тимчасово дозволено.