Німецька армія у жовтні випробувала українську цифрову систему управління боєм та ситуаційної обізнаності DELTA під час навчань, і хоче спільно з Україною розвивати її та випробовувати застосування в Бундесвері, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Звісно, ми також отримуємо користь від досвіду та експертних знань Збройних сил України. Минулого місяця німецька армія випробувала українську систему управління бойовими діями "Delta". У цих навчаннях брали участь різні європейські партнери. Проведення цих навчань стало можливим завдяки активній підтримці українських інструкторів і радників", – сказав Пісторіус на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр подякував українському колезі Євгенію Хмарі та наголосив, що Німеччина підтримує функціонування системи "Delta" в Україні.

"Тепер ми хочемо розвивати її далі у співпраці з Україною та випробувати її застосування в Бундесвері. Ці приклади свідчать, друзі мої, що Україна є важливим партнером у сфері безпеки, співпраця з яким приносить нам користь", – резюмував він.

DELTA – це екосистема військових продуктів, яка щодня допомагає знищувати ворожі об'єкти. До неї входять мобільний застосунок, військовий месенджер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами.

Завдяки цій розробці Центру інновацій Міноборони військові планують операції та бойові завдання, обмінюються інформацією щодо розміщення сил ворога у захищеному просторі.

Систему розробили за стандартами NATO. За потреби ми вже можемо обмінюватись даними з партнерами в режимі реального часу.

Оскільки Україна перша в світі настільки активно воює безпілотниками, Міноборони працює над інтеграцією різних типів дронів до DELTA.

Це допоможе розумно планувати застосування безпілотників – наприклад, які з них краще застосовувати для ураження певних цілей.

Як повідомлялося, у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО розпочалося 37-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зустріч була скликана Великою Британією та Німеччиною, які співголовують на "Рамштайні". Міністр оборони України Євгеній Хмара долучиться до засідання у Брюсселі. Це перший закордонний візит Хмари на посаді міністра оборони.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 9 вересня 2026 року.