Унаслідок російських атак на Дніпропетровську область протягом дня поранень дістали 20 людей, серед них двоє дітей, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, ворог понад 30 разів атакував чотири райони області, застосовуючи безпілотники, артилерію та ракети.

"У Дніпрі пошкоджені підприємства та приватні оселі. Постраждали 14 людей. Серед них – 7-річний хлопчик. Він лікується амбулаторно", – інформує очільник обладміністрації у телеграм-каналі.

Як уточнив Ганжа, у Павлограді внаслідок атак пошкоджені підприємство, приватні будинки та господарські споруди, двох чоловіків госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще одна жінка лікується амбулаторно. На Нікопольщині під ударами перебували районний центр і чотири громади, де пошкоджені житлові будинки, ферма та лікарня; поранень дістали троє людей, зокрема 13-річний хлопчик, усі вони лікуються амбулаторно.

Крім того, в Українській громаді Синельниківського району противник цілив по агрофермі, зазначив Ганжа в повідомленні.