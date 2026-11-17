Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що удар по мосту, незаконно зведеному російськими окупантами через Керченську протоку, стане мотивацією для керівництва РФ припинити бойові дії.

"Сьогодні велика порція української любові досталася Кримському мосту. Така велика, що міст навіть не витримав. І 270 метрів прольоту обвалилося в Керченську протоку… Перша порція любові дісталася крейсеру "Москва". Сьогоднішній день – історичний другий крок. І я думаю, що це дуже ефективний спосіб мотивувати путіна припинити війну. Саме так і буде", – сказав Порошенко під час передачі партії техніки військовим.

Він зазначив, що ця операція стала можливою завдяки унікальній комбінації засобів ураження, основу яких складали ракетні комплекси Р-360 "Нептун". "Для мене велика гордість, що в 2017 році у нас були проведені успішні випробування, в 2018-2019 роках пуски і завдання сформувати чотири дивізіони", – нагадав політик, який у той час був очільником Української держави.

Раніше Порошенко заявляв, що посилення ЗСУ та виробництво сучасних засобів ураження є однією з головних умов примушення керівництва РФ до миру.

Як повідомлялося, Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив інформацію про руйнування у ніч на 17 листопада прольоту автомобільної частини мосту через Керченську протоку. У Генштабі наголосили, що міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад противника.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по Керченському мосту є відповіддю на удари РФ по українській інфраструктурі. "Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема, і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась", – наголосив він.