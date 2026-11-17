Росія з приходом морозів може посилити повітряні атаки по Києву, Одесі та інших великих містах України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, закликавши до посилення підтримки України, зокрема військової.

"Росія, ймовірно, знову використає зиму як зброю. Щойно температура опуститься нижче нуля, вона ще більше посилить повітряні атаки, щоб завдати максимальної шкоди. Росія може навмисно намагатися спровокувати гуманітарні катастрофи в Києві, Одесі та інших великих містах, щоб зламати опір українського народу", – сказав Пісторіус на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

Він підкреслив, що якщо Росії це вдасться, наслідки будуть катастрофічними – як для України, так і для Європи. Міністр закликав не допустити, щоб Росія свідомо тероризувала мирне населення України авіаударами.

"Ми повинні діяти спільно й рішуче. Ми маємо посилити санкції, залучити до підтримки інших партнерів і закрити лазівки, що дозволяють їх обходити. Ми повинні подвоїти наші дипломатичні зусилля. Але, перш за все, ми повинні продовжувати й нарощувати військову підтримку України. Німеччина бере на себе ініціативу", – заявив Пісторіус.

Він запевнив, що Німеччина надаватиме подальшу підтримку для зміцнення протиповітряної оборони України, а також її здатності утримувати лінію фронту.

"Разом із нашими партнерами – Данією, Норвегією, Швецією та іншими – ми використовуємо механізм PURL для фінансування закупівлі вкрай необхідних засобів протиповітряної оборони зі Сполучених Штатів",- зазначив очільник відомства.

Водночас він підкреслив, що підтримка України для Німеччини "вже давно перестала бути "грою в одні ворота".

"Збройні сили України мають бойовий досвід. Її оборонна промисловість – ефективна та інноваційна. Усе це сприяє також і нашій безпеці. Існує чимало прикладів цього. Німеччина та Україна співпрацюють у сфері розробки й виробництва оборонної техніки. Така промислова співпраця приносить значну користь обом сторонам", – наголосив Пісторіус.

Як повідомлялося, у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО розпочалося 37-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зустріч була скликана Великою Британією та Німеччиною, які співголовують на "Рамштайні". Міністр оборони України Євгеній Хмара долучиться до засідання у Брюсселі. Це перший закордонний візит Хмари на посаді міністра оборони.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 9 вересня 2026 року.