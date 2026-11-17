Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявляє, що удари України по глибокому тилу Росії не ефективні ні для наближення кінця війни, ні для послаблення Росії.

Таку заяву він зробив у вівторок в штаб-квартирі НАТО, виступаючи на засіданні Контактної групи з питань оборони України, повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі.

"Хоча в публічному просторі часто обговорюють ефектні удари по глибокому тилу, покликані завдати болю російському населенню, за нашою оцінкою, такі удари не довели своєї ефективності ні в наближенні кінця війни, ні в послабленні російського наступу на лінії фронту. Більше того, такі удари, особливо ті, що спрямовані на цивільну інфраструктуру, ймовірно, лише зміцнили рішучість російського суспільства, а також готовність самого Кремля до ескалації. До того ж, варто зазначити, що в контексті ударів по глибокому тилу перевага цілком може бути на боці Москви", – аргументував Колбі цю позицію.

Водночас заступник міністра оборони зазначив, що "це зовсім не означає, що Україну слід змушувати воювати зі зв'язаними за спиною руками". "Навпаки, нам слід чітко усвідомлювати: наша підтримка має бути зосереджена на тому, щоб надати Україні можливості утримувати лінію фронту і, де це можливо, досягати успіхів. Удари, спрямовані на лінію фронту та безпосередню підтримку бойових дій у цій зоні, безумовно, підпадають під цю категорію. Однак, у межах такого підходу, удари по російській воєнній машині також можуть сприяти уповільненню просування на лінії фронту", – додав він.

Колбі також повторив відому позицію Білого дому про те, що "президент Трамп і ми, його адміністрація, твердо налаштовані покласти край цьому конфлікту на умовах, що гарантують тривалий мир". "Однак із настанням зими Росія, ймовірно, продовжить нарощувати живу силу та переводитиме свою воєнну економіку на довгострокові рейки. Тому всі ми маємо бути готові до того, що цей конфлікт, а отже, й потреби України, зберігатимуться й надалі", – наголосив заступник міністра оборони.