Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі говорить, що підтримка лінії фронту та удари середньої дальності є найбільш ефективним способом забезпечити оборону України та завершити війну.

Таку позицію США він виклав у вівторок в штаб-квартирі НАТО, виступаючи на засіданні Контактної групи з питань оборони України, повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі.

Колбі констатував, що у жовтні, "другий місяць поспіль, Україна повернула під свій контроль більше території, ніж захопила Росія, а російські війська зазнали найбільших місячних втрат за весь час війни".

"Збройні Сили України цілком слушно зосередилися на обороні лінії фронту, застосовуючи інноваційну кампанію ударів середньої дальності, використовуючи новітні технології безпілотників і тактику, спрямовану на порушення логістики та стримування просування російських військ. Це виявилося дуже ефективним. На нашу думку, зосередження зусиль на підтримці лінії фронту, а також на відповідних ударах середньої дальності, є найефективнішим способом забезпечити оборону України і, таким чином, створити умови для завершення війни", – пояснив заступник міністра оборони США.

Колбі також зазначив, що "це пояснюється тим, що успішна українська оборона, спрямована на стримування ворога, суттєво зменшує ті вигоди, на які Москва може розраховувати в разі продовження війни".