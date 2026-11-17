Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів нараду з керівниками обласних військових адміністрацій (ОВА) щодо подальшої підтримки людей, які виїхали з Олешок на підконтрольну уряду України територію, в ході якої були визначені подальші кроки для підтримки та інтеграції переселенців.

"Частина родин вирушає до різних регіонів України. Важливо забезпечити їхню повноцінну інтеграцію в нові громади. Під час наради узгодили п'ять ключових напрямів роботи ОВА", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Серед визначених напрямків роботи персональний супровід переселенців – визначення відповідальних фахівців у громадах, які підтримуватимуть постійний супровід із родинами; документи та виплати – переєстрація ВПО за новим місцем проживання, перевірки призначення та фактичного отримання пенсій і соціальної допомоги; а також медицина та соціальні послуги – допомога із укладанням декларацій із сімейними лікарями та інших необхідних послуг, та розміщення людей старшого віку в геріатричних закладах щодо яких були попередні домовленості.

Крім того, ОВА мають сприяти влаштуванню дітей до закладів освіти, отриманню психологічної допомоги та пошуку роботи для дорослих, а також з'ясувати житлові потреби родин і опрацювати можливості альтернативного розміщення, зокрема в межах державної програми "Будиночок у селі".

"Відтепер саме обласні військові адміністрації мають забезпечити належний супровід людей з Олешок у своїх регіонах! Закликаю керівників ОВА взяти це питання під особистий контроль, визначити відповідальних і забезпечити реагування на потреби кожної родини. Якщо громада не може самостійно вирішити певне питання, ОВА мають долучатися на рівні області та взаємодіяти з нашими регіональними представництвами", – наголосив омбудсман.