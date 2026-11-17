Міністерство у справах ветеранів України розробляє та планує найближчим часом презентувати спеціальні економічні програми для бізнесу, спрямовані на стимулювання та підтримку інтеграції ветеранів до економічного життя країни, повідомив очільник відомства Віталій Кім.

"Я не можу казати зараз вголос. Треба почекати до кінця цього місяця, може наступного. Бізнесу сподобаються програми, які захищають його інтереси, як я вважаю. Це пов’язане з ветеранами, але всьому свій час", – сказав він на заході Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Global Outlook у Києві у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, на сьогодні кількість ветеранів становить близько 1,5–2 млн осіб, що дорівнює приблизно 6–7% від працюючого населення, і з поверненням військових із фронту цей показник зростатиме. Відтак ветерани формуватимуть активну частину суспільства, яка братиме безпосередню участь у відновленні та розвитку економіки завдяки здобутим навичкам прийняття рішень і лідерства.

Кім наголосив, що держава має створювати прозорі правила гри для всієї економіки та спиратися на економічні стимули замість примусових механізмів, таких як встановлення обов’язкових квот на працевлаштування. Зокрема, міністерство наразі працює над спрощенням застарілих норм трудового законодавства та запуском масштабних програм перекваліфікації.

"Ми хочемо запровадити програму підвищення кваліфікації ветеранів… Мова, наприклад, про те, щоб ті чи будь-які інші ініціативи в економічний спосіб будуть підтримувати розвиток залучення ветеранів до бізнесу", - зазначив він.

Міністр також підкреслив важливість детінізації економіки для забезпечення рівних умов ведення бізнесу, адже сумлінні компанії, які сплачують податки та розвивають власні ветеранські програми, очікують на справедливу конкуренцію та підтримку з боку держави.