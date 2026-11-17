Президент Володимир Зеленський закликав європейських партнерів спрямувати €21 млрд невикористаних коштів програми SAFE на спільні з Україною оборонні проєкти.

"Закликаю наших європейських партнерів враховувати це, коли вони вирішуватимуть, на що спрямувати кошти в межах програми SAFE. Наразі залишається 21 мільярд євро невикористаних коштів SAFE – ці гроші варто спрямувати на спільні проєкти з Україною", – сказав Зеленський, виступаючи на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Зеленський також заявив про потребу збільшити фінансування виробництва українських безпілотників, насамперед для потреб фронту та проведення спеціальних операцій. За його словами, міністр оборони та українська команда представлять партнерам конкретні фінансові потреби й можливості, які відкриває розробка нових видів озброєння.

Крім того, президент закликав партнерів виконати положення декларації саміту НАТО в Анкарі щодо виділення Україні додаткових €8 млрд цього року. За його словами, ці кошти допоможуть покрити дефіцит оборонного бюджету України на поточний рік.