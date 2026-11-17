Україна підписала 11 drone deal, ще 10 домовленостей перебувають на стадії підготовки, повідомив Зеленський.

"Ми вже підписали 11 угод щодо безпілотників, ще 10 – у процесі підготовки, і вони також будуть підписані", – сказав Зеленський, виступаючи на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у вівторок.

За його словами, Данія стала першою країною, яка посилила власну оборону та безпеку завдяки зброї українського виробництва. Зеленський закликав партнерів прискорити реалізацію вже підписаних угод і роботу над новими домовленостями з країнами, де прогрес поки недостатній.

Президент наголосив, що угоди передбачають ширшу оборонну співпрацю, зокрема спільне виробництво озброєння, обмін досвідом, розробку нових технологій і створення виробничих потужностей та робочих місць в Україні й країнах-партнерах.

"Ми прагнемо, щоб система угод щодо безпілотників об’єднала наші країни й стала однією з гарантій безпеки для всіх нас. Це, безумовно, може стати частиною нашої майбутньої архітектури безпеки", – сказав Зеленський.

Він також висловив сподівання, що до цієї системи угод згодом долучаться Сполучені Штати. За його словами, Україна працює над цим разом із партнерами, і питання полягає у визначенні відповідного формату.