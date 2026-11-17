Україні потрібні ще 40 винищувачів F-16, оскільки багато літаків перебувають у ремонті, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний кожній країні, що входить до нашої коаліції Повітряних сил. Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", – сказав Зеленський, виступаючи на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у вівторок.

Водночас він закликав європейських партнерів розглянути можливість передачі Україні літаків Mirage, які можна залучити до виконання бойових завдань швидше, ніж Rafale, оскільки підготовка до використання останніх потребує додаткового часу та навчання.

"У Європі є літаки Mirage. Підготовка до використання Rafale потребує часу, навчання та відповідної підготовки. А от літаки Mirage можна залучити до роботи вже зараз. Європа може допомогти нам у цьому. Будь ласка, ухваліть це рішення", – сказав президент.

Він наголосив, що Україні також потрібна достатня кількість боєприпасів для літаків, які вже перебувають на озброєнні, та закликав партнерів зробити це пріоритетом.

Зеленський додав, що Україна пропонувала Росії різні шляхи деескалації, однак, за його словами, російська сторона відмовляється від них або затягує час.