Швеція надасть приблизно 720 мільйонів шведських крон (приблизно 64,67 млн євро) додаткових фінансових внесків до багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки оборони України.

Як повідомили у шведському уряді, ці фінансові внески будуть спрямовані на фонди та ініціативи, спрямовані на підтримку оборони України, насамперед у сфері протиповітряної оборони та далекобійних засобів.

"Підтримка Швеції є довгостроковою, широкою та базується на потребах України. Надаючи додаткову підтримку ініціативам, пов'язаним із постачанням обладнання та боєприпасів, ми задовольняємо пріоритетні потреби в обороні України від постійних атак Росії. Швеція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав міністр оборони Пол Йонсон.

З 720 мільйонів шведських крон приблизно 200 мільйонів шведських крон буде спрямовано на ініціативу "Список пріоритетних потреб України" (PURL). Завдяки цій ініціативі Сполучені Штати надають Україні пріоритетні оборонні матеріали США в рамках пакетів підтримки, що фінансуються країнами-членами та партнерами.

Зазначається, що це вже шостий раз, коли Швеція робить внесок у рамках PURL. Цим новим внеском Швеція надала ініціативі загалом 572 мільйони доларів США. Близько 180 мільйонів шведських крон буде виділено на чеську ініціативу щодо боєприпасів.