Президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам обмінювати ракети, замовлені Україною, на перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot та IRIS-T, які є в їхніх запасах.

"Крім того, у нас є дуже практична пропозиція: Україні потрібні перехоплювачі для Patriot та IRIS-T із запасів, які у вас вже є, а натомість ми можемо надати вам нові ракети, які Україна вже замовила, у міру їхнього виробництва", – сказав Зеленський, виступаючі на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у вівторок.