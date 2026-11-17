Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на суму 240 мільйонів фунтів стерлінгів ( 316 мільйонів доларів США): понад 1000 нових систем протиповітряної оборони, що перевірили свою стійкість проти російських реактивних безпілотників, будуть поставлені Великою Британією для посилення оборони України цієї зими.

Як повідомляється на сайті британського уряду, міністр оборони Вес Стрітінг, сьогодні оголосив про нову підтримку, будучи співголовою Контактної групи з питань оборони України, що складається з 50 країн, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Пакет допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони на суму 240 мільйонів фунтів стерлінгів є частиною 500 мільйонів фунтів стерлінгів, оголошених у бюджеті, для усунення нагальних прогалин у протиповітряній обороні України цієї зими. Пакет включає понад 1000 ракет та пускових установок малої дальності для ППО. Ці системи довели свою ефективність проти реактивних безпілотників Shahed.

Поставки до Збройних сил України розпочнуться з середини грудня, на основі 400 ракет класу "земля-повітря", які Велика Британія вже поставила Україні напередодні зими. У рамках цього пакету Велика Британія також поставить понад десяток радарів протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні виявляти майбутні удари, забезпечуючи критично важливу підтримку її оборони протягом зими.

В уряді наголосили, що ця підтримка надається у відповідь на прямі запити лідерів України та є частиною пакету допомоги у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів для України цієї зими, оголошеного під час засідання бюджету, на додаток до ширших зобов'язань для України у розмірі 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Прем'єр-міністр окреслить решту підтримки на зустрічі Коаліції бажаючих у четвер.

"В Україні президент Путін використовує зиму як зброю. Саме тому ми повинні продовжувати перетворювати нашу непохитну відданість Україні на можливості, які допоможуть захиститися від варварських російських атак", – сказав британський міністр оборони.

Зазначається, що підтримка включає ракети від Thales Belfast та радари протиповітряної оборони, придбані у Великій Британії та Європі.

"Сьогоднішня обіцянка підтримки відбувається на тлі того, що Велика Британія разом із Францією очолює перші цього місяця великі навчання Багатонаціональних сил Україна в Польщі. Навчання "Коаліція" перевіряють, як переміщувати, захищати та постачати сили, які допоможуть відновити Збройні сили України після закінчення бойових дій", – йдеться у повідомленні.