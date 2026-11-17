Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позовні вимоги керівника ГО "Червоний Губер" Володимира Ксєніча щодо визнання протиправним частини положень урядового експерименту щодо посилення ролі наглядових рад в університетах.

Зокрема, у серпні 2025 року до Київського окружного адміністративного суду надійшов позов керівника ГО "Червоний Губер" Володимира Ксєніча до Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, ДНП "Державний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ) про визнання протиправним і нечинним деяких положень урядового експерименту щодо посилення ролі наглядових рад в університетах.

Позивач просив: визнати протиправними та нечинними пункти 23 (у частині "обрання кандидата/переможця" наглядовою радою), пунктів 27, 35, 38 39 (співбесіди та "вибір переможця шляхом таємного голосування"), пунктів 40 та 41 (укладення дворічного контракту) Порядку реалізації експериментального проекту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти, який ухвалений постановою №1029 від вересня 2024 року "Про реалізацію експериментального проекту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти".

Також він просив зобов'язати Міносвіти організувати і забезпечити проведення процедури обрання керівника КАІ відповідно до закону "Про вищу освіту" (виборчим корпусом, строк повноважень – 5 років), а також зобов'язати КАІ провести відповідні вибори.

Крім того, позивач вимагав визнати протиправним та скасувати рішення наглядової ради КАІ про визначення переможця конкурсу на посаду президента КАІ Ксенії Семенової.

Третіми особами за позовом були ще три університети, які брали участь в експерименті щодо посилення ролі наглядових рад у вишах: Запорізький національний університет, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника і Одеський національний економічний університет.

Після розгляду позову, у травні 2026 року суд вирішив відмовити у задоволенні позову. В той же час, позивач подав апеляційну скаргу, якою просив скасувати зазначене рішення та ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги.

У вівторок в соціальних мережах ГО "Червоний Губер" повідомили, що 17 листопада Шостий апеляційний адмінсуд частково задовольнив позов №320/42507/25.

"Суд визнав протиправними та нечинними положення постанови КМУ №1029 щодо обрання керівників державних університетів наглядовими радами та укладення дворічних контрактів замість передбачених законом п'ятирічних", – йдеться в повідомленні "Червоного Губера", про те не вказано контректно про які положення йдеться.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Колишній віцепрем'єр, який відповідав за освіту, Михайло Федоров в середині 2025 року анонсував, що в 2026-му реформу поширять на всі виші. Але в кінці 2025-го профільний заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що наглядові ради законодавчо узаконять, але реформу залишать добровільною.

6 жовтня 2026 року Трофименко заявив, що Міносвіти не вистачило дворічного експерименту, щоб переконатися в ефективності моделі посилення ролі наглядових рад в університетах. В свою чергу міністр освіти Андрій Бутенко вважає, що зарано оцінювати на проміжному етапі результати експерименту.

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах необхідно поширювати на всі виші, або щонайменше передбачити зміну організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.

Міносвіти пропонує запустити ще на два роки дещо видозмінений експериментальний проект щодо запровадження посиленої моделі врядування закладів вищої освіти. Зокрема, проєктом акту пропонується знову реалізувати протягом двох років експеримент за участю Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ), Запорізького національного університету та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які вже брали участь у попередньому експерименті, що тривав попередні два роки. Інші університети державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти, зможуть ініціювати приєднання до посиленої моделі за рішенням ученої ради, а також міністерство зможе самостійно ініціювати приєднання до посиленої моделі закладу, щодо якого встановлено ознаки кризового стану.

Наприкінці жовтня, після зустрічі зі Спілкою ректорів, в Міністерстві освіти і науки заявили, що не планують масового включення університетів до експерименту із посилення ролі наглядових рад в закладах вищої освіти. У самій Спілці у листі до прем'єра виступила проти широких повноважень наглядових рад університетів.