У Брюсселі Україна, Швеція та Велика Британія підписали лист про наміри щодо подальшої співпраці із забезпечення українських винищувачів Gripen комплексом озброєння, зокрема ракетами Meteor, а також необхідним обладнанням і запасними частинами, повідомляє Міністерство оборони України у вівторок.

Документ підписали міністр оборони України Євгеній Хмара, міністр оборони Швеції Пол Йонсон та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у межах ініціативи Gripen для України.

Як уточнюється, домовленості передбачають забезпечення винищувачів Gripen боєприпасами, обладнанням і запасними частинами синхронно з їх надходженням до Повітряних сил України. Серед пріоритетів української сторони – отримання ракет Meteor, які мають посилити спроможності авіації протидіяти російським літакам, зокрема носіям керованих авіабомб.

"Gripen стануть ще одним елементом, що посилить авіаційні спроможності України. Для нас важливо отримувати разом із літаками весь необхідний комплекс озброєння, щоб якомога швидше почати їх бойове застосування. Ключовий пріоритет – ракети Meteor. З їх допомогою Gripen зможуть знищувати ворожі носії КАБів, захищати прифронтові міста та позиції воїнів. Працюємо з партнерами, щоб озброєння надходило синхронно з самими літаками", – наголосив Хмара, подякувавши Швеції та Великій Британії за підтримку України у захисті повітряного простору.