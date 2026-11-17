Поліція перевіряє інформацію про викрадення іграшок, які люди залишали біля меморіалу дітям, загиблим внаслідок російської збройної агресії в Харкові.

"Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції № 3. Наразі працівники поліції проводять комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та осіб, які можуть бути причетними до неї", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські виявили інформацію про зникнення іграшок під час моніторингу соціальних мереж.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цього інциденту, повідомити про це поліції.