Міністр оборони України Євгеній Хмара та міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен у Брюсселі підписали меморандум про спільне виробництво оборонної продукції у Фінляндії.

Як повідомляє Міноборони України, меморандум створює основу для виробництва українських оборонних систем у Фінляндії, передачі технологій та розвитку спільних оборонних рішень. Документ також передбачає поглиблення співпраці між оборонними промисловостями двох країн та створює можливості для спільних досліджень і розробок. Під час активних бойових дій більша частина продукції, виробленої в межах такої співпраці, пріоритетно спрямовуватиметься на потреби оборони України.

"Розвиток спільних виробництв – один із наших пріоритетів. Україна має технології та бойовий досвід, Фінляндія – сильну промислову базу. Об'єднуємо наші переваги, щоб швидше отримувати більше якісного озброєння для українських воїнів і водночас посилювати оборонні спроможності наших країн", – сказав Хмара.

У відомстві розповіли, що меморандум також передбачає розвиток спільних досліджень і розробок нових оборонних систем, а також сприяння інвестиціям у підприємства ОПК обох країн. Фінська сторона допомагатиме налагоджувати співпрацю між компаніями та супроводжувати необхідні для спільного виробництва дозвільні процедури. Для координації співпраці сторони планують створити спільну керівну раду, яка визначатиме пріоритети, розглядатиме нові проєкти та сприятиме передачі технологій і запуску спільних виробництв.

Під час зустрічі також обговорили подальше посилення української ППО напередодні зими.

Хмара подякував Фінляндії за передані минулого місяця 20-мм боєприпаси та обговорив із фінським колегою подальше постачання засобів протиповітряної оборони.