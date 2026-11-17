Кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя вранці у вівторок, 17 листопада, зросла до 42 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"Кількість поранених зросла до 42 людей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу", – написав Семікін в телеграм-каналі.

Як повідомлялося вранці, росіяни здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. Під ударом опинилися промислові об'єкти в трьох районах міста. Раніше було відомо про двох загиблих та 38 поранених.