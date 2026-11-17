В Києві тимчасово дозволено рух деяких видів транспорту Південним мостом в напрямку з лівого на правий берег, повідомляє Патрульна поліція Києва.

"З лівого на правий берег рух дозволений вантажівкам масою до 10 тонн, громадському транспорту, масою до 18 тонн та легковому транспорту", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Разом з тим, з правого на лівий берег рух транспорту тимчасово заборонений.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на вівторок, 17 листопада, завдали ударів чотирма балістичними ракетами по Південному мосту та трьома – по Північному мосту в Києві. Рух обома мостами було перекрито, фахівці обстежують пошкоджені ділянки і визначають рівень руйнувань.