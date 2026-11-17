У Брюсселі у штаб-квартирі НАТО розпочинається 37-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Зустріч скликали Велика Британія та Німеччина, які співголовують на "Рамштайні". Міністр оборони України Євгеній Хмара долучиться до засідання у Брюсселі. Це перший закордонний візит Хмари на посаді міністра оборони України.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський приєднається онлайн, про що він повідомив журналістам у п'ятницю.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 9 вересня 2026 року.