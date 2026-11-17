Служба безпеки України та прокуратура зібрали докази причетності російського віце-адмірала Аркадія Романова до організації ракетного удару по багатоквартирному будинку в Києві 8 липня 2024 року, внаслідок якого загинули 13 людей, зокрема п'ятеро дітей, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, Романов, який обіймає посаду начальника штабу – першого заступника командувача Чорноморського флоту РФ, спланував та організував виконання наказу про ураження цивільного об'єкта крилатими ракетами 3М-14 "Калібр".

"За матеріалами справи, рішення на обстріл багатоповерхівки прийняв командувач Чорноморського флоту рф адмірал Сергій Пінчук. Нагадаємо, що у жовтні цього року Служба безпеки заочно повідомила йому про підозру у вчиненні воєнного злочину", – наголошується в повідомленні відомства у вівторок.

Внаслідок ракетного удару РФ по Києву 8 липня 2024 року було повністю зруйновано частину багатоквартирного житлового будинку, загинули 13 місцевих жителів, серед яких п'ятеро дітей. Для атаки російські військові застосували 10 крилатих ракет "Калібр", запущених із фрегата "Адмірал Макаров" та підводного човна Б-268 "Великий Новгород" у Чорному морі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили російському віце-адміралу про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).