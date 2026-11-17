В результаті зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги 46 пасажирів отримали легкі травми, зокрема 15 громадян України, повідомили журналістам у Міністерстві закордонних справ України.

"За повідомленням посольства України в Чехії, в результаті зіткнення двох потягів на головному залізничному вокзалі Праги, 46 пасажирів отримали легкі травми, з них 15 – громадяни України", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що звернень на гарячу лінію установи станом на зараз не надходило.

"Посольство України в Чехії продовжує здійснювати моніторинг ситуації", – додали у МЗС.

Як повідомлялося, у вівторок вранці біля головного залізничного вокзалу в Празі зіткнулися два поїзди, внаслідок інциденту десятки людей отримали поранення.