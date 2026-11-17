Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив золоту медаль імені Анни Київської президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі.

"Сьогодні у Брюсселі вперше в історії Верховної Ради України вручив золоту медаль імені Анни Київської. Її першою лауреаткою стала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола – великий і щирий друг України", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

Він зазначив, що відтепер цією нагородою щороку відзначатимемо найвідданіших друзів і партнерів України.

За словами Стефанчука, золота медаль імені Анни Київської є символом вдячності українського народу тим, хто у найскладніші часи залишається поруч з Україною не лише словами, а й конкретними діями.

Спікер нагадав, що 1 квітня 2022 року, коли Україна боролася за своє існування, Мецола приїхала до Києва.

"Вона стала першою очільницею інституції Європейського Союзу, яка відвідала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Це був не просто дипломатичний візит, а сміливий і надзвичайно важливий жест солідарності. Україна цього ніколи не забуде", – зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що для Мецоли Україна – не просто питання політичного порядку денного.

"Це питання принципів, цінностей і справжньої людської солідарності. Дорога Роберто, дякую тобі за сміливість, принциповість і справжню дружбу… Нехай ця медаль завжди нагадує тобі про нашу вдячність і про особливий зв'язок, який назавжди поєднав тебе з Україною", – наголосив Стефанчук.