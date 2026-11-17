Генеральний секретар НАТО Марк Рютте констатує, що удари України по Керченському мосту є захистом країни від російської агресії, який передбачає і завдання ударів по логістичних вузлах.

Так він у вівторок в штаб-квартирі НАТО перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України прокоментував журналістам цей факт, повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі.

"Вважаю важливим, що Україна захищається, а це передбачає й завдання ударів по логістичних вузлах. Це неминуче. Звісно, ще належить з'ясувати, що саме сталося, але, судячи з кадрів у ЗМІ, операція була успішною, хоча, повторюся, треба дочекатися точних даних про те, що саме відбулося", – сказав генсек НАТО.

Коментуючи на прохання журналістів черговий випадок зі зниженням зв'язку Starshield та Starlink, Рютте запевнив, що "відповідні сторони докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути все до нормального стану". "Я знаю, що над цим працюють. Ми завжди готові допомогти, якщо це потрібно, але можу запевнити: робота в цьому напрямку ведеться", – наголосив він.

Говорячи безпосередньо про засідання Контактної групи, яке пройде від головуванням міністрів оборони Німеччини та Великої Британії Бориса Пісторіуса та Веса Стрітінга, Рютте зазначив, що "хоча багато людей докладають величезних зусиль задля встановлення миру в Україні, ми водночас повинні гарантувати, що українці мають усе необхідне, аби пережити зиму та бути максимально сильними під час мирних переговорів". "Йдеться про продовження військової підтримки найвищими можливими темпами. Я налаштований доволі оптимістично: судячи з того, що я чую, сьогодні в другій половині дня варто очікувати на хороші новини, тож, гадаю, зустріч пройде успішно", – висловив сподівання генсек НАТО.