Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не коментує повідомлень засобів масової інформації про те, що США запропонували Україні членство в альянсі в обмін на території, які вона здасть Росії.

"Я не коментуватиму всі повідомлення щодо мирних переговорів", – сказав він у вівторок журналістам в штаб-квартирі НАТО перед засіданням Контактної групи з питань оборони України, повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі.

Водночас Рютте висловив переконання, що "США відіграють ключову роль" (у наближенні мира для України – ІФ-У). "Те, що роблять Стів Віткофф і Джаред Кушнер від імені президента Трампа, – надзвичайно важливо. Європейці також допомагають і беруть участь у переговорах; НАТО долучається всюди, де може бути корисним. Ми щоразу оцінюємо доцільність нашої присутності на зустрічах. Проте я не буду коментувати всі новини, що з'являються з цього приводу", – додав він.