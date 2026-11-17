Вранці 17 листопада два ймовірно російські літаки зайшли в повітряний простір Японії поблизу острова Окіносіма у префектурі Фукуока, повідомило Міноборони країни та заявило, що Токіо висловило Москві протест і вимагає не допускати повторення таких інцидентів.

"17 листопада 2026 року (вівторок) було підтверджено, що приблизно між 4:07 та 4:10 один ймовірно російський літак порушив повітряний простір над територіальними водами на північний захід від острова Окіносіма в префектурі Фукуока, а другий приблизно між 4:09 та 4:12 інший ймовірно російський літак, окремо від першого, порушив повітряний простір над територіальними водами на північний захід від острова Окіносіма в префектурі Фукуока", – йдеться у заяві Міноборони Японії.

У заяві наголошується, що порушення повітряного простору Японії "російськими літаками є не лише серйозним порушенням нашого суверенітету, а й загрозою безпеці й абсолютно неприйнятне. Ми висловили надзвичайно жорсткі протести російському уряду через дипломатичні канали та наполегливо вимагали заходів для запобігання повторенню".

Підтверджено, що ймовірний російський літак пройшов протоку Цусіма, а потім пролетів між островом Йонагуні та Тайванем, досягнувши Тихого океану. Кожен із літаків перебував над японськими територіальними водами близько трьох хвилин.

Як повідомляє Yonhap із посиланням на військових, 17 листопада вранці Південна Корея також підняла винищувачі через кілька російських військових літаків. Їх виявили ще до входу в корейську зону ідентифікації ППО. Згодом росіяни залишили її, не порушивши повітряного простору країни.