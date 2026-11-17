Україна готова провести обмін військовополонених уже найближчими тижнями, однак строки його реалізації залежатимуть від дій російської сторони та комунікації з нею американських представників, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Україна передасть Американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації Американської команди з ними", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Крім того, під час сьогоднішньої наради президент і дипломатична команда України, керівники розвідки та СБУ, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатим і учасники перемовин визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня.

Також учасники обговорили параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються в Росії. Презмдент повідомив, що деякі з них – ще з часу до повномасштабної війни.

"Визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки України і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку", – додав глава держави.

Він затвердив завдання команді на наступні тижні.