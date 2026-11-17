Україна запропонувала провести гуманітарні операції ще в 10 населених пунктах на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей за аналогією з операцією в Олешках, українська команда обговорюватиме цю пропозицію з американськими посередниками, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив на важливості того, щоб США погодили з Москвою розширення тристороннього формату перемовин і включення європейських представників, зокрема Е5 – Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО.

"Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовились з Америкою", – зазначив президент.